TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balta, mesajında, ülkenin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin güçlü ekonomik duruşu ve refah seviyesinin, ülkenin dört bir yanında helal ekmek kazanmak için çalışan işçilerin alın teriyle var olduğunu aktaran Balta, şehrin ve ülkenin gelişme ve büyüme hamlelerinde büyük payları olan, özverili çalışmalarıyla üretim sürecinin en önemli aktörü olan işçilerin ülkenin huzur ve refahına büyük katkılar sağladığını bildirdi.

Emeğin, ülkenin en değerli sermayesi olduğuna dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"1 Mayıs, işçilerin ve tüm emekçilerin demokratik haklarını ve isteklerini gündeme taşıdıkları bir gün olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, AK Parti hükümeti tarafından TBMM'de kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin haklı gururunu yaşamaktayız. Gerginlik ve çatışmaların beklendiği bir gün olarak gündeme gelen 1 Mayıs'ı 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü, 2009 yılında da resmi tatil ilan ettik. Böylece 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, özüne ve anlamına uygun olarak bir bayram havasında, bir şenlik ortamında kutlanmasını sağladık."

Balta, AK Parti olarak 19 yılda emekçilerin hak ve hukukunu gözetmeye, sorunlarını devlet imkanları ve ülke kaynakları el verdiğince çözme gayreti içinde olduklarını belirterek, "AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla ülke genelinde etkin mücadele yürütüldüğünün altını çizen Balta, şöyle devam etti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde uygulanan Sosyal Koruma Kalkanı ile verilen desteklerin Türkiye genelinde 60 milyara ulaştı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerin süreçten zarar görecek bütün kesimlere rahat bir nefes alması için büyük gayret içerisindeyiz. Her zaman her şartta milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle alın terini ortaya koyarak üreten, ürettikleriyle kentimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, Cenab-ı Allah'tan aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirecekleri bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik