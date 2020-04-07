TBMM Çevre Komisyonu Başkan Balta'dan Berat Kandili mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TBMM Çevre Komisyonu Başkan Balta'dan Berat Kandili mesajı - Haberler
Berat Kandili, AK Parti, Güncel

TBMM Çevre Komisyonu Başkan Balta'dan Berat Kandili mesajı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:13
TBMM Çevre Komisyonu Başkan Balta'dan Berat Kandili mesajı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Balta, mesajında, ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduklarını belirtti.
Berat gecesinin insanların hayatını muhasebe etme ve verilen nimetlere şükretme imkanı sağlayan mübarek gecelerden biri olduğunu vurgulayan Balta, "Dargınların barıştığı, akrabalık ve kardeşlik duygularının arttığı, maneviyatın anlam kazandığı Berat gecesi, Yüce Allah'ın rahmet ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı, günahlarımızı affettiği, ibadetlerimizi mükafatlandırdığı müstesna gecelerdendir." ifadesini kullandı.
Balta, son günlerde dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle zor zamanlardan geçtiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Öyle ki bu feyizli gecenin anlam ve idraki ile şükretmeli, Yüce Rabbimizden sağlık, sıhhat ve afiyet dilemeliyiz. Onun rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız. Bu gece Allah'a daha samimi bir şekilde sığınmaya vesile olmalıdır. Bu musibetin üzerimizden kalkması için elimizden gelen maddi ve manevi her şeyi yapacak, tedbiri elden bırakmayacak, dua ve tevekkülle Allah'a daha çok sığınacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

İlgili Haberler

Berat Kandili mesajları! En güzel Berat kandili mesajları! 2020 Berat Kandili mesajları! Resimli Berat Kandili mesajları 2020!
Berat Kandili mesajları! En güzel Berat kandili mesajları! 2020 Berat Kandili mesajları! Resimli Berat Kandili mesajları 2020!
Berat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamı - Berat gecesi hadisleri, ayetleri
Berat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamı - Berat gecesi hadisleri, ayetleri
Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili önemi
Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili önemi
Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Evde pratik lezzetli kandil simidi yapma!
Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Evde pratik lezzetli kandil simidi yapma!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak
HDP'li Mızraklı'nın neden tutuklandığı gerekçeli kararda ortaya çıktı Haberler
HDP'li Mızraklı'nın neden tutuklandığı gerekçeli kararda ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Erkan Petekkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: TBMM Çevre Komisyonu Başkan Balta'dan Berat Kandili mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 12:25:16. #1.15#
title