TBMM Çevre Komisyonu Başkan Balta'dan Berat Kandili mesajı TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduklarını belirtti.

Berat gecesinin insanların hayatını muhasebe etme ve verilen nimetlere şükretme imkanı sağlayan mübarek gecelerden biri olduğunu vurgulayan Balta, "Dargınların barıştığı, akrabalık ve kardeşlik duygularının arttığı, maneviyatın anlam kazandığı Berat gecesi, Yüce Allah'ın rahmet ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı, günahlarımızı affettiği, ibadetlerimizi mükafatlandırdığı müstesna gecelerdendir." ifadesini kullandı.

Balta, son günlerde dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle zor zamanlardan geçtiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öyle ki bu feyizli gecenin anlam ve idraki ile şükretmeli, Yüce Rabbimizden sağlık, sıhhat ve afiyet dilemeliyiz. Onun rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız. Bu gece Allah'a daha samimi bir şekilde sığınmaya vesile olmalıdır. Bu musibetin üzerimizden kalkması için elimizden gelen maddi ve manevi her şeyi yapacak, tedbiri elden bırakmayacak, dua ve tevekkülle Allah'a daha çok sığınacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA