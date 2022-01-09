TBMM bu hafta iki önemli yasa için mesai yapacak

Tbmm Genel Kurulu'nda bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi görüşmeleri başlayacak; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ise Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi görüşülecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, yarın AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanacak. Komisyonda, öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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