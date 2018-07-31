TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Yapılmak İstenen Tren Kazasındaki Acıları İstismar...

TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Yapılmak istenen tren kazasındaki acıları istismar etmektir"

TEKİRDAĞ - Çorlu'da düzenlenen bir programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop gazetecilerin Çorlu'da yaşanan ve 25 kişinin ölümü ile sonlanan tren kazasına ilişkin olarak sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tren kazası ile ilgili olarak verilen meclis araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oyları ile reddedildiğinin kamuoyuna yansıması sonucu oluşan tepkiler konusundaki değerlendirmesi sorulan Prof. Dr. Mustafa Şentop gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sadece CHP değil İYİ Parti'de bu şekilde bir iddiada bulunuyor diyen Prof. Dr. Şentop, "Tabii bazı milletvekillerimiz daha yeni. Araştırma önergesi nedir? Grup önerisi nedir? Bunu bilmeyebilirler. Bazı vekillerimiz de eski olduğu halde bilmeyebilir, olabilir. Şimdi İYİ Parti bir gün önce, bir gün sonra da CHP konuyla ilgili tren kazası ile ilgili vermiş oldukları araştırma önergelerinin sırası var bu önergelerin. Bu önergelerin öne çekilmesi ile ilgili grup önerisi, parti grubu önerisi verdiler. Mecliste yapılan görüşme tren kazası ile ilgili bir araştırma önergesi görüşmesi değil, bu araştırma önergesinin sırasının ne olacağına dair bir görüşmeydi. İYİ Parti'nin önergesi de bu CHP'nin de buydu" dedi.

Bu anlamdaki istismarı ifade etmek için ben size süreci söyleyeyim diyen Şentop, "Diyelim ki bu kabul edilmiş olsaydı önerge öne çekilecekti. Önerge ne zaman verildi. CHP'nin ki Çarşamba günü. Meclis ise bir gündem belirlemiş o gündem mevcut tahminim çünkü meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor anayasa gereği. Bunu görüşüp biraz uzatılmış görüştükten sonra tatile gidilecek başka gündem yok. Dolayısıyla araştırma önergesi ile ilgili öne alınması önerisi kabul edilseydi bile arkasından bir araştırma önergesi yapılması görüşmesi yapılacaktı o kabul edilirse araştırma komisyonu kurulacaktı. Bütün bunların, meclis tatile girdikten sonra bu süreçlerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bu grup önerisini veren İYİ Partili arkadaşlardan bilenler var. CHP'den de bilenler var. Burada yapılmak istenen tren kazasındaki acıları ki milletimizin ortak acısıdır bu acıları istismar etmektir" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şu anda konu ile ilgili adli soruşturma devam ediyor. 6 savcımız görevlendirildi bu konuyla ilgili. İdari soruşturma da sürdürülüyor. Bazı bulgular var, bazı konular daha derinleştirilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili tabii bizim açıklama yapmamız mümkün değil. Bir şeyi daha ifade etmek isterim. Anayasamızda çok açık bir hüküm var. Yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki konularla ilgili mecliste araştırma önergesini bir kenara bırakalım. Söz talep edilip konuşma bile yapılamaz diyor. Anayasada böyle bir hüküm de var. Dolayısıyla bu sadece tribünlere yönelik bir hareketti. Biz bunu bildiğimiz için, bunlar da bunu bildiği için aslında yapılan şey bir yanlışın bir suiistimalin önlenmesiydi. Bu konuda milletimiz müsterih olsun tren kazası ile ilgili gelişmeleri hem adli bakımdan hem idari bakımdan yapılan soruşturma ve incelemeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda bir kusur, bir yanlış ortaya çıkarsa bununla ilgili gerekenin yapılacağından da kimsenin şüphesi olmasın. Biraz sabırla beklemek gerekiyor."