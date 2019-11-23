TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü vefat etti
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TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü vefat etti

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü Oktay Saday (69) hayatını kaybetti.

23.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:28
TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü vefat etti

TBMM Başkanvekili 'ün dünürü Oktay Saday (69) hayatını kaybetti.

Gök'ün dünürü Oktay Saday, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

12 Davası'nda, Kenan Evren'e müebbet hapis cezasını veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin emekli başkanı olan Saday'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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