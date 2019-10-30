TBMM Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar: Suriye sorunu Türkiye'nin Kürt sorunudur
TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Suriye'ye yönelik operasyonu, Suriye sahasındaki olası ittifakları, Türkiye'nin Kürt meselesi ve HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamalarını euronews'e anlattı.
30.10.2019 16:10
TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Suriye'ye yönelik operasyonu, Suriye sahasındaki olası ittifakları, Türkiye'nin Kürt meselesi ve HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamalarını euronews'e anlattı.
Kaynak: Euronews.com