TBMM Başkanvekili Gök, İdlib şehitleri için başsağlığı diledi

20.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:38

TBMM Başkanvekili Levent Gök, İdlib'de şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Gök, TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, Milli Savunma Bakanlığından yapılan bir açıklama olduğunu aktardı.

"İdlib'de 2 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." diyen Gök, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk ulusuna başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifa diledi.

Gök, "Ulusumuzun başı sağ olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA