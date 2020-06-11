TBMM Başkanvekili Erdoğmuş: Koronavirüs tedavisi tamamlanan 7 kişi görevine geri döndü TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Meclis'te koronavirüs testi pozitif çıkan 9'u personel 10 kişiden, tedavileri tamamlanan 7'sinin görevine döndüğünü, 3'ünün ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Meclis'te koronavirüs testi pozitif çıkan 9'u personel 10 kişiden, tedavileri tamamlanan 7'sinin görevine döndüğünü, 3'ünün ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan HDP'li Filiz Kerestecioğlu, yaklaşık 30 meclis çalışanında koronavirüs tespit edildiğini öne sürdü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavvat Dervişoğlu da, bu rakamların doğru olup olmadığı konusunda Meclis'ten bilgilendirme yapılmasını istedi. Milletvekillerinin soruları üzerine Meclis Başkanvekili Erdoğmuş, kendisine iletilen son bilgileri paylaştı. Erdoğmuş, "TBMM'de çalışan 9'u TBMM personeli toplam 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. 7'sinin tedavisi tamamlandı, görevlerine başlamıştır. Test sonucu pozitif çıkan TBMM TV'de çalışan bir kameraman olmak üzere 3 kişinin tedavisi devam ediyor. Test sonucu pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA