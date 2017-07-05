TBMM Başkanvekili Aydın Teröre Karşı Samimiyet İstedi

TBMM Başkanvekili Aydın teröre karşı samimiyet istedi



ADIYAMAN - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tüm Dünya devletlerini teröre karşı samimi mücadeleye davet etti.

Adıyaman'ın Kahta Gençlik Merkezinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Ahmet Aydın burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Batının teröre desteğinin anlaşılır bir durum olmadığın ifade eden TBMM Başkanvekili Aydın, "Bütün dünya olarak teröre karşı ortak duruşla kararlı bir mücadele sergilemezsek bugün bombalar Türkiye'de, Halep'te de patlar, yarın aynı bombalar Avrupa'nın değişik bir ülkesinde de patlar. Teröre karşı bütün dünyayı samimi bir duruşa davet ediyorum" dedi.

Konuşmasında, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Aydın, terör örgütlerinin sadece Türkiye'de değil, bütün coğrafyada insanlık suçu işlediğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Aydın,"Batının teröre desteği anlaşılır bir durum değil. Sadece Türkiye değil, Terör bir insanlık suçudur ve bütün dünyanın ortak sorunudur. Teröre destek veren Batı ile birlikte terörü sonlandırmak zaten mümkün değildir. Diğer taraftan terör örgütlerine silah desteğinde bulunanlar var. Batını bu çifte standardını anlamak mümkün değildir. Terör her zaman insanlığa karşıdır. Nereden gelirse gelsin. Kime karşı işlenirse işlensin, kaynağı ne olursa olsun, terör terördür. Herkesin ortak mücadele etmesi lazım. Bu anlamda batının da bu noktada samimi bir duruş sergilemesi lazım. Terör ile arasına ciddi bir mesafe koyması lazım" şeklinde konuştu

Türkiye terörün her türlüsü ile mücadele ettiğini vurgulayan Aydın, "Türkiye bütün terör örgütlerine karşı etkili ve kararlı duruşunu sergiliyor. Bir taraftan Suriye ve Irak'taki terör örgütleriyle mücadele ederken. Diğer taraftan da kendi topraklarında DEAŞ, PKK, FETÖ ve DHKP-C'ye karşı kararlı ciddi bir mücadele ve kararlı bir duruş sergiliyor. Son bir ayda 289 terörist öldürülmüş durumda. Bu mücadelenin boyutun gösteriyor. Türkiye teröre karşı bu şekilde kararlı bir tutum sergilerken, Batı'nın çifte standardının ne kadar içler acısı olduğu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.