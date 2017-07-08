TBMM Başkanvekili Aydın: "Kimse Milletin Iradesini Gasp Etmeye Çalışmasın"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Kimse milletin iradesini gasp etmeye çalışmasın. Bu millet bundan sonra da kendisine karşı olan kendi iradesini alaşağı etmeye çalışan herkesi birlik ve beraberlik içerisinde hak ettiği muameleye maruz tutar. Seçimde, demokraside sandıklara gömer. O yol yürüyenler, trafiği aksatmadan, güvenlik problemi yaşatmadan gelin sizlerde bu milletle birlikte yol yürüyün." dedi.



Aydın, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere geldiği Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda bir konuşma yaptı.



Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kurulmadan önce milletin gönlüne girdiğini belirten Aydın, Türkiye'nin yardım alan bir ülkeyken şu anda dünyada en çok yardım yapan ve en çok Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu ifade etti.



"Hep doğrunun yanında olmaya çalıştık"



Aydın, zalime dur dediklerini, yeri geldiğinde "One minute" diyerek rest çektiklerini anımsatarak, "Tüm mazlumları, tüm mağdurları kucaklamaya çalıştık. Biz siyasetten zarar görsek dahi hep doğrunun yanında olmaya çalıştık." diye konuştu.



Millete hizmet ederken, diğer taraftan şeytanlarla uğraştıklarını anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkes şunu bilsin ki nasıl bu millet 15 Temmuz'da ve öncesinde tüm bu oyunları bozduysa, bundan sonra da kimse bu millete karşı hiçbir oyunun içine girmesin. Kimse milletin iradesini gasp etmeye çalışmasın. Bu millet bundan sonra da kendisine karşı olan kendi iradesini alaşağı etmeye çalışan herkesi birlik ve beraberlik içerisinde hak ettiği muameleye maruz tutar. Seçimde, demokraside sandıklara gömer. O yol yürüyenler, trafiği aksatmadan, güvenlik problemi yaşatmadan gelin sizlerde bu milletle birlikte yol yürüyün. Gelin köyleri, kasabaları dolaşın. Milletin derdine biraz eğilin Allah aşkına. Eğer bu milletin derdine derman olabilseydiniz, bu milletin sesine kulak verebilseydiniz emin olun bu millet sizleri de baş tacı ederdi. Meşru yoldan iktidara gelemeyeceğini düşünenler şunu bilin ki her zaman farklı yollara tenezzül edebilirler."