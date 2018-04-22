TBMM Başkanvekili Aydın Çocukları Kabul Etti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden çocukları kabul etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan kutlamaları için çeşitli ülkelerden gelen çocukları TBMM Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda kabul etti. Aydın, çocuklara her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, herkes için adil ve eşit yaşamın sağlandığı bir geleceğin emanet olduğunu ifade etti. Aydın, konuşmasının ardından çocukların ülkelerinden getirdikleri hediyeleri kabul ederek, çocuklara hediyeler verdi. Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA