TBMM Başkanvekili Aydın Açıklaması

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bütün dünya olarak teröre karşı ortak duruşla kararlı bir mücadele sergilemezsek bugün bombalar Türkiye'de, Halep'te de patlar, yarın aynı bombalar veya bir benzeri Avrupa'nın değişik bir ülkesinde de patlar. Teröre karşı bütün dünyayı samimi bir duruşa davet etmek istiyorum." dedi.



Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Burada konuşan Aydın, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.



Batılı ülkelerin teröre destek vermesinin anlaşılır bir durum olmadığını ifade eden Aydın, terör örgütlerinin sadece Türkiye'de değil, bütün coğrafyada insanlık suçu işlediğini dile getirdi.



Terörün bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu vurgulayan Aydın, "Bütün dünya olarak teröre karşı ortak duruşla kararlı bir mücadele sergilemezsek bugün bombalar Türkiye'de, Halep'te de patlar, yarın aynı bombalar veya bir benzeri Avrupa'nın değişik bir ülkesinde de patlar. Teröre karşı bütün dünyayı samimi bir duruşa davet etmek istiyorum." diye konuştu.



Aydın, şöyle devam etti:



"Anayasa Koruma Teşkilatı raporuna göre, Almanya'da terör örgütü PKK'nın bir yılda 13 milyon avro topladığı itiraf ediliyor. Bu rakamlar gerçekse kabul edilebilir, anlaşılabilir bir durum değildir. Batı'nın bu konuda net tavrını göstermesi lazım. Diğer taraftan baktığımızda terör örgütlerine silah yardımında bulunanlar var. Bu gerçekten anlamsız, ciddi bir çıkmazdır. Muasır medeniyet seviyesi üzerinde olduğunu iddia eden bu Batı'nın çifte standardını anlamak mümkün değildir. Terör, tüm insanlığa karşıdır. Nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin, kaynağı ne olursa olsun, dini, dili, cinsi ne olursa olsun terör terördür ve teröre karşı herkesin ortak mücadele etmesi gerekir."



Aydın, Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.



Bir taraftan Suriye ve Irak'taki terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin, diğer taraftan kendi topraklarında DEAŞ, PKK, FETÖ ve DHKP-C'ye karşı kararlı bir duruş sergilediğini anlatan Aydın, "Son bir ayda 289 terörist etkisiz hale getirildi. Bu, mücadelenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye bu şekilde kararlı bir tutum sergilerken, Batı'nın çifte standardının ne kadar içler acısı olduğu ifade etmek istiyorum." dedi.