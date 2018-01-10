TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın:"En aykırı fikirler, özgür bir şekilde tartışılsın ama hakaret edilmesin. Bu milletin haysiyetine, onuruna yakışmayan, Meclisin mehabetine uygun düşmeyen söz ve davranışlar sarf edilmesin"

ANKARA - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "En aykırı fikirler, özgür bir şekilde tartışılsın ama hakaret edilmesin. Bu milletin haysiyetine, onuruna yakışmayan, Meclisin mehabetine uygun düşmeyen söz ve davranışlar sarf edilmesin" dedi.

TBMM Başkanvekili Aydın, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Aydın, eleştirinin makul sınırlar içinde yapılabilmesine dikkat çekerek, "Her zaman siyasetçiler alkışlanmaz, zaman zaman eleştiri de olur ama bunun dozajında ve gerçekten doğruyu bulmak adına yapılması asıldır. Gazeteciler, siyasilerin en yakın mesai arkadaşlarıdır. En zor şartlarda, iyi günde de kötü günde de birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın, gazetecilerin milletvekillerinin kendisini üzüp üzmediklerinin sorması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"En aykırı fikirler, özgür bir şekilde tartışılsın ama hakaret edilmesin. Bu milletin haysiyetine, onuruna yakışmayan, Meclisin mehabetine uygun düşmeyen söz ve davranışlar sarf edilmesin. Beni en çok rahatsız eden o. Milletvekili milletin temsilcisidir ve burada milletin taleplerini, beklentilerini en uygun bir şekilde, belki içimize sinmese dahi en sert bir şekilde eleştirebilir."

Aydın, milletin sorunlarını, beklentilerini siyasi parti grupları olarak müzakere etme temennisinde bulunarak, "Ağır sözlerle birbirimize sataşmayalım, fiili birtakım durumlara asla ve asla yol açmayalım, kürsü masumiyetine engel olacak hallerle karşılaşmayalım. Dolayısıyla umuyoruz ki bu yeni dönemde bu beklenti ile yolumuza devam ederiz. Bizler de bazen sinirlerimizi aldırarak çıkıyoruz o kürsüye. Herkesin taleplerini yerine getirmek, herkesi memnun etmek kolay değil" şeklinde konuştu.