TBMM Başkanvekili Adan, Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu Açıklaması

05.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:45

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sarıkamış, Mehmetçiğin tek kurşun atmadan dağlarda donduğu yer değil, Çanakkale, Sakarya ve Yemen gibi göğüs göğüse düşmanla çarpıştığı yerdir." dedi.

Adan, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bir kış günü Sarıkamış'ta Mehmetçiğin soğuğa, imkansızlığa ve talihsizliğe karşı unutulmaz bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

Sarıkamış'ta 105 yıl önce yiğitlerin buz tutmuş toprağa düşmesinin, memleketin bağrına bir ateş gibi düştüğünü ifade eden Adan, "Anadolu yaylasının her bir köşesinden bir başka ağıt yükselmiştir. Anadolu'nun, Türk kalabilmesi ve bu ülkenin hür olabilmesi, o ağıt yakan anaların, destan yazan evlatları sayesindedir.

Peki Mehmetçiği bir kış günü sarp dağlardan geçiren, nefesin buz tuttuğu soğukta yollara düşüren nedir? İşte bu sorunun cevabı ise bizlere Sarıkamış'ın hikayesini anlatmaktadır." diye konuştu.

"Sarıkamış, Mehmetçiğin tek kurşun atmadan donduğu yer değil"

Adan, Sarıkamış'ın hikayesinin, Çanakkale ve Yemen'in hikayesinden ayrı olmadığına işaret ederek, Sarıkamış Harekatı'nın asla bir hezimet sayılıp küçümsenemeyeceğini belirtti.

Şehitlerin harekattaki kahramanlıklarına dikkati çeken Adan, şöyle konuştu:

"Elbette hiçbir savaş alanı kağıt üzerinden, haritalara bakarak çözümlenemez çünkü her cenk meydanında çarpışan, yere düşen, can veren insanlar vardır. Sarıkamış da bir satranç oyunu soğukluğunda çözümleyebileceğimiz hadiselerden değildir. Zira bu şehrin sokaklarında, ormanlarında ve dağlarında can veren vatan evlatları vardır. Sarıkamış'ın hikayesini dinleyen yeni nesiller şu hakikati unutmamalı ve hafızalarına, kalplerine, ruhlarına nakşetmelidir.

Sarıkamış, Mehmetçiğin tek kurşun atmadan dağlarda donduğu yer değil, Çanakkale, Sakarya ve Yemen gibi göğüs göğüse düşmanla çarpıştığı yerdir."

"Bu toprakları vatan yapan, ışıldayan şehit bedenleridir"

"Türk askeri, bugün nasıl Afrin'de, El Bab'da, Azez'de destanlar yazıyorsa dün de Sarıkamış'ta destanlar yazmıştır." diyen Adan, Türk askerinin "Allahuekber" diyerek şehadete yürürken kahramanlık destanları yazdığını vurguladı.

"Gençlik şühedanın izinde" diyerek yollara düşenlerin önemli bir oluşum sergilediklerini dile getiren Adan, "Onlar sadece karlar arasında kaybolan şehitlerin ayak izini değil, bu milletin vatan toprağına bıraktığı parmak izini takip edeceklerdir çünkü bu toprakları vatan yapan, o gün vurdukça ışıldayan şehit bedenleridir." ifadelerini kullandı.

Adan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında Sarıkamış'a gelen her gencin esasen nereye bakması ve neyi dinlemesi gerektiğini çok açık şekilde izah ettiğini söyledi.

Sarıkamış'ın toprağı sıksanız şehitlerin maneviyatının fışkıracağı bir yer olduğunu belirten Adan, "Her bir köşesinde bizlere ayrı bir ders vermekte, her taşı bize başka bir hakikati aktarmaktadır." dedi.

Kaynak: AA