- TBMM Başkanvekili Adan, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

LEFKOŞA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Görüşme esnasında konuşma yapan Uluçay, TBMM temsilcilerini KKTC'de görmekten mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek iki meclis arasında başlatılan işbirliği çalışmalarıyla, daha koordineli ve kurumsal yapı kazanmaya başladıklarını ifade etti. Uluçay, TBMM'nin KKTC Meclisine ihtiyaç duyduğu her alanda katkıda bulunduğunun altını çizdi.

TBMM Başkan Vekili Adan ise, KKTC'nin kuruluşunun 35'nci yıldönümünde Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, KKTC'nin Türkiye'nin şah damarı olduğunu söyledi. Adan ayrıca TBMM'deki tüm siyasi partilerin ortak bir kararla Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu da belirtti.