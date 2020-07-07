TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı.

TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı

ANKARA - TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi düzenleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiç bir aday sağlayamadı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk Meclis başkanlığı için yeterli olacak.

Kaynak: İHA