TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı
TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı.
07.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:23
TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı
ANKARA - TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı.
TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi düzenleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiç bir aday sağlayamadı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk Meclis başkanlığı için yeterli olacak.
Kaynak: İHA