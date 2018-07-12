TBMM Başkanlık Seçimi İçin İlk Tur Tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık seçimi için ilk tur tamamlandı. AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım 331, CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak 134 oy aldı.

TBMM Başkanlık seçimi için Genel Kurul'da ilk tur oylama yapıldı. Oylamaya göre, birinci turda AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım 331, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 134, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65 ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam 4 oy aldı. Gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor. - ANKARA