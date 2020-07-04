TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu

TBMM Başkanlığı, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil hakkında, bugün kaleme aldığı 'Baroların ne işi var TBMM'de.

TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu
04.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:37

TBMM Başkanlığı, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil hakkında, bugün kaleme aldığı 'Baroların ne işi var TBMM'de…' başlıklı köşe yazısı nedeniyle  'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama', 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından dava açılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses'in imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Yılmaz Özdil tarafından kaleme alınan 'Baroların ne işi var TBMM'de…' başlıklı köşe yazısında; TBMM'yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM'yi ve milletvekillerini küçük düşürme maksatlı ve birden fazla suç teşkil eden gerçeğe aykırı ithamlar bulunduğu kaydedildi.

'TBMM'YE YÖNELİK HAKSIZ SALDIRININ HİÇBİR HUKUK DÜZENİNDE KORUMA GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİL'Özdil'in eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Yılmaz Özdil'in TBMM ve heyet halinde kamu görevini yerine getiren milletvekillerine yönelik bu haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, TBMM'nin manevi şahsiyetine ve sayın milletvekillerinin kanunlarla korunan kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği tartışmasızdır. Anayasal bir kurum olarak TBMM ve milletvekillerine yönelik bu haksız saldırıların, hiçbir demokratik hukuk düzeninde koruma görmesi mümkün değildir. TBMM Başkanlığı olarak, şüpheli ve ilgili gazetenin sorumluları hakkında, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama', 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yukarıdaki açıklamalarımız ve Cumhuriyet Başsavcılığınızca re'sen yürütülecek soruşturma neticesinde elde edilecek sair deliller kapsamında gerekli cezai takibatın yapılarak, haklarında kamu davası açılması için gereğini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim."

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu Haber
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
İlk yarının son anlarında Kadıköy'de muhteşem gol! Top ikinci kez ağlarla buluştu Haber
İlk yarının son anlarında Kadıköy'de muhteşem gol! Top ikinci kez ağlarla buluştu
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan Haber
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Haber
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Haber
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cenk Eren Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Fernando Muslera Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 22:13:59. #1.15#
title