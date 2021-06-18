TBMM Başkanlığı tarafından, RTÜK üyelik seçimlerinde İYİ Parti kontenjanı tartışmalarına cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği seçimlerinde İYİ Parti'ye kontenjan verilmemesi tartışmalarına ilişkin, "RTÜK üyeliklerinin belirlenmesinde, TBMM'de bulunan her bir siyasi parti grubunun kendi milletvekili sayısı ile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği seçimlerinde İYİ Parti'ye kontenjan verilmemesi tartışmalarına ilişkin, "RTÜK üyeliklerinin belirlenmesinde, TBMM'de bulunan her bir siyasi parti grubunun kendi milletvekili sayısı ile TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere mensup milletvekillerinin toplam sayısı hesaplamaya esas alınmaktadır" açıklaması yapıldı.

TBMM Başkanlığı tarafından, RTÜK'ün Temmuz ayı içerisinde boşalacak üç üyelikten birinin İYİ Parti grubuna düştüğü, ancak TBMM Başkanlığı tarafından 6112 sayılı Kanun'a aykırı yapılan hesaplama ile İYİ Parti grubuna üyelik kontenjanı verilmediği tartışmalarına ilişkin açıklama yapıldı. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "RTÜK'te boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımında kullanılan bu hesaplama yöntemi, TBMM Başkanlık Divanında, araştırma komisyonları ile ihtisas komisyonlarında siyasi parti gruplarına düşen üye sayısının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile aynı olup, sadece RTÜK üyeliği seçimlerinde kullanılan bir yöntem değildir" ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bağımsız olan veya bir siyasi parti grubuna mensup bulunmayan milletvekillerine RTÜK üyeliği seçimlerinde kontenjan ayrılabilmesi ve bu suretle RTÜK üyeliği seçimlerinde toplam milletvekili sayısının esas alınabilmesi için kanunda buna yönelik özel bir hükmün bulunması gerekmektedir. Nitekim bağımsızların ve siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin de kanun gereği temsil edildiği İnsan Haklarını İnceleme, Avrupa Birliği Uyum, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarının üye dağılımı belirlenirken oran hesaplaması toplam milletvekili sayısı üzerinden (bu bağlamda bugün için toplam milletvekili sayısı olan 583 sayısı üzerinden) yapılmaktadır. Ancak bağımsızların ve siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin temsil edilmeyip, sadece siyasi parti gruplarının temsil edildiği ihtisas komisyonlarında, Meclis araştırması komisyonlarında ve TBMM Başkanlık Divanında ise üye dağılımı belirlenirken siyasi parti gruplarına mensup milletvekillerinin toplam sayısı (bu bağlamda bugün için parti grubu mensubu toplam milletvekili sayısı olan 563 sayısı) esas alınmaktadır. Bu hesaplama yöntemi, RTÜK üyeliğinde olduğu gibi sadece siyasi parti grupları tarafından aday gösterilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimlerinde de aynen kullanılmaktadır."

RTÜK üyelik seçimlerinde siyasi parti gruplarına düşen kontenjanların parti gruplarının TBMM'deki üye sayıları oranına göre belirlendiği belirtilen açıklamada, "Dolayısıyla bugün için TBMM'de bulunan beş siyasi parti grubuna mensup toplam 563 milletvekili arasındaki oranlara göre RTÜK'teki üye dağılımı belirlenmiştir. Bağımsız olan veya bir siyasi parti grubuna mensup bulunmayan milletvekillerine RTÜK üyeliği seçimlerinde kontenjan ayrılabilmesi için kanunda buna yönelik özel bir hüküm bulunması gerektiği ve bu konuda özel bir kanun hükmü bulunmadığı için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranının tespitinde bağımsız veya siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin sayısı dikkate alınamamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda bağımsız veya siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekilleri ile birlikte halihazırda toplam milletvekili sayısı olan 583 sayısı, RTÜK üyeliği kontenjanlarının belirlenmesine esas oluşturan hesaplamada kullanılamamaktadır" değerlendirmesi yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı