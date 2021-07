TBMM Başkanlığı Tarafından Gönderilen Bilgisayar ve Yazıcılar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Teslim Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından kullanıma hazır şekilde gerekli kurumları yapılarak Tekirdağ'daki okullara 75 adet bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderildi. TBMM tarafından gönderilen bilgisayar ve yazıcılar, Vali Aziz Yıldırım tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda tespit edilen 11 İlçemizden 53 okula bilgisayar ve yazıcıların dağıtımı yapılmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop'a teşekkür etti. Ulusan, kentte bugüne kadar bakanlık tarafından gönderilen 4199, hayırseverler tarafından da bağışlanan 2297 tabletin öğrencilere dağıtıldığını dile getirdi.

Programda konuşan Vali Yıldırım; "Bugün burada toplanmamızın çok güzel bir sebebi var Sayın Meclis Başkanımız zaman zaman başka illere de bizim ilimize de yardımda bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesi de bugünkü dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bilgisayar ve yazıcıların ilimize gelmesidir.

75 adet bilgisayar ve 30 tanede yazıcı okullarımıza Sayın Meclis Başkanımız tarafından hibe edildi. Kendilerine müteşekkiriz. Okullarımızın ihtiyaçları her zaman var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Vali Yardımcımız'ın başkanlığında da güzel bir organizasyon yapıldı, en çok ihtiyacı olan okullar tespit edildi. 11 ilçemizden de örnek okullarımız var. 53 okulumuza, 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı taksim edildi, bölündü. Okul Müdürü arkadaşlarımıza da teslim edildiler. Bugün burada bulunan bilgisayarları, İnşallah Süleymanpaşa ilçemizde belirlenen okullarımızın Okul Müdürü arkadaşlarımıza sizlerin huzurunuz da teslim edeceğiz. Bir defa daha Sayın Vekillerimiz'e ve Sayın Meclis Başkanımız'a hem öğrencilerimiz adına, hem okul idaresi, hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına şükranlarımızı arz ediyor, teşekkürü bir borç biliyorum. Her zaman kendilerinin gücünü yanımızda hissettik ve o güç bize her zaman daha büyük bir enerji verdi, daha büyük bir sinerji oluşturdu. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. "dedi.

Kaynak: Habermetre