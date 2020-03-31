TBMM Başkanlığı: Meclis Hastanesi doktorunun testi pozitif çıktı TBMM Başkanlığı'nca, Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TBMM Başkanlığı'nca, Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA