TBMM Başkanlığı: Meclis Hastanesi doktorunun testi pozitif çıktı
TBMM Başkanlığı'nca, Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
31.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:38
TBMM Başkanlığı'nca, Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır" denildi.
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Kaynak: DHA