TBMM Başkanlığı: "Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır"
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Politika

TBMM Başkanlığı: "Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır"

TBMM Başkanlığı, Meclis çalışanlarında şu ana kadar yeni tip korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

16.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:56
TBMM Başkanlığı:

TBMM Başkanlığı, Meclis çalışanlarında şu ana kadar yeni tip korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.


Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, personelden boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranlar olduğu belirtilerek, yapılan ilk muayenelerinde korona virüsü belirtisine rastlanmadığı ifade edildi. Test yaptırmak isteyen personelin ise Zekai Tahir Burak Hastanesine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Meclis Hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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