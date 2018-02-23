TBMM Başkanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 Yılında Osmanlı Devleti'nde Yaşanan Olaylar...

TBMM Başkanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 Yılında Osmanlı Devleti'nde Yaşanan Olaylar...

TBMM Başkanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz"

TBMM Başkanlığı:

TBMM Başkanlığı: " Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz"

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