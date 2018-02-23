TBMM Başkanlığı: " Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz"