TBMM Başkanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 Yılında Osmanlı Devleti'nde Yaşanan Olaylar...
TBMM Başkanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz"
23 Şubat 2018 Cuma 18:04
TBMM Başkanlığı: " Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz"