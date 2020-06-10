TBMM Başkanlığı: Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değil
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TBMM Başkanlığı: Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değil

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan, 'TBMM'de koronavirüs karantinası' iddiaları üzerine açıklama yapılarak, "Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

TBMM Başkanlığı: Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değil
10.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:48

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan, 'TBMM'de koronavirüs karantinası' iddiaları üzerine açıklama yapılarak, "Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

TBMM Başkanlığı, 'TBMM ana binada koronavirüs karantinası' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan TBMM Genel Sekterliği'nin karantinaya alındığı iddiaları yalanlanarak, "TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanın geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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