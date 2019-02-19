TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni

TBMM Başkanlığından dün istifa eden Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.

TBMM Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler sebebiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğü TBMM Başkanlığı görevinden dün itibarıyla çekildiğini belirtti.

Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Celal Adan'a görevi devrettiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçen 7 aylık süre içerisinde TBMM'nin yeni dönemine uygun şekilde uzlaşmayı esas alan, daha az münakaşa, daha fazla uzlaşma prensibiyle bütün gruplarla uyum içerisinde çalışmaya gayret ettim. Bugün görevi bırakırken gönlüm rahat. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, vesayete ve darbelere rağmen güçlenerek bugünlere gelmiş milli iradenin tecelli ettiği Meclisimiz, bundan sonra yürütme ile yasama arasındaki ilişkilerin daha net belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması ve millet adına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ayrıca ülkemizin yurt dışında parlamenter diplomasiyi geliştirme yönünde temsil faaliyetlerini yerine getirmesi görevlerini ifa edecektir. Meclisin bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır."

Yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha verimli olacağına inandığını belirten Yıldırım, "Görevi, siyasette büyük tecrübe sahibi, Türkiye'nin beka mücadelesinde gençliğinde bedel ödemiş değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum." diye konuştu.

"İstanbul ve Türkiye için bir şans"

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan da Binali Yıldırım'ın, Türk milletinin göz bebeği, ekonominin kalbi olan İstanbul'a hizmet etmek üzere yola çıktığını vurgulayarak, "İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, yeni yolculuğunuzun, İstanbul ve Türkiye için bir şans olduğunu görüyorum." dedi.

Binali Yıldırım'ın, Türkiye'nin birliğine katkı sağlayan bir siyaset dili kullandığını anlatan Adan, Yıldırım'ın adaylığının İstanbul'a hayırlı olması dileğinde bulundu.

Şanla, şerefle dolu olan TBMM Başkanlığı görevini geçici de olsa temsil etmekten büyük onur ve şeref duyduğunu vurgulayan Adan, "Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Adan, lalenin İstanbul'un simgesi olduğunu belirterek, Yıldırım'a lale motifli porselen bir tabak hediye etti.

Binali Yıldırım, bugün hızlı trenle İstanbul'a gideceğini ve bundan sonra mesaisine İstanbul'da devam edeceğini bildirdi.

-İki araştırma önergesi

Yıldırım, Meclis Başkanlığı seçimi için oylamaya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Hala milletvekili olduğuma göre, milletvekillerinin görevleri neyse onu da yerine getireceğiz." karşılığını verdi.

Bir başka soru üzerine de Yıldırım, kendi imzasının da bulunduğu, "hayvan hakları" ile "teknoloji bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunduklarını kaydetti.

Yıldırım, araştırma önergeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Teknoloji bağımlılığı, artık bir internet, cep telefonu kullanımı ötesinde bir noktaya gelmiştir. Bazen çocuklarımız, gençlerimiz ve hatta yetişkin insanlar da kendilerini internetten, cep telefonundan ayrı tutamıyorlar ve bu gittikçe toplumsal bir sorun haline gelmeye başladı. Sahada yaptığımız çalışmalarda, ziyaretlerde, şikayetler arasında bu teknoloji bağımlılığı da sık sık gündeme getiriliyor. Bildiğiniz gibi kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı bir kararnameyle, teknolojide her türlü bağımlılığa yönelik yeni bir kurul oluşturuldu. Bu bağlamda ben de bazı milletvekili arkadaşlarımla beraber teknoloji bağımlılığının araştırılmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir Meclis araştırması önergesi verdim dün itibariyle. Ümit ediyorum ki kurulacak komisyon sayesinde çağımızın yeni bir tehdidi olan teknoloji bağımlılığının bütün yönleriyle araştırılması yapılmış olur ve gençlerimizin, çocuklarımızın bu bağımlılığa duçar olmaması için gereken tedbirleri alma fırsatı yakalanmış olur.

Diğer taraftan, hayvanların kötü muameleye tabi olması, işkence görmesi gibi konular zaman zaman toplumun kanayan bir yarası olarak dikkate gelmektedir. Bu konuda yasal düzenleme yapılmış olmakla beraber ne yazık ki bazen ihtiyacı karşılamadığı da yaşanan olaylardan görülmüştür. Hayvan da bir canlıdır, yaşama hakkı vardır. Kötü muamele, eziyet, işkence yapılması bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur. Bu konuda Birleşmiş Milletlerin de aldığı kararlar vardır. Dolayısıyla bu konuda bütün kesimlerin beklentilerini karşılayacak bir uzlaşma zemini hazırlanması bakımından yasada öngörülen değişikliğin yapılmasından evvel kapsamlı saha araştırması gerekliliği hasıl olmuştur. Böyle bir Meclis araştırma önergesini de yine milletvekili arkadaşlarımızla TBMM Başkanlığına teslim ettik. Ümit ederim ki bütün sivil toplum kuruluşları, bütün paydaşlar bir araya gelmek suretiyle yine ülkemizin önemli konularından bu konuyu Meclisimizin marifetiyle ihtiyaçları karşılayacak yasal bir zemini hazırlanması için en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz."

Devir teslim törenine, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Şentop, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin, MHP Grup başkanvekilleri Muhammed Bülbül ve Erkan Akçay ile bazı milletvekilleri katıldı.

Kaynak: AA