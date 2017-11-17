TBMM Başkanlığı Adaylık Başvuruları Sona Erdi
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi.
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi.
26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te göreve başlayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın görev süresinin 22 Kasım'da sona ermesi ve TBMM İçtüzüğü uyarınca TBMM Başkanı adaylığının, birinci devre için seçilen başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlaması nedeniyle, adaylık süreci 12 Kasım Pazar günü başladı.
Pazar günü başlayan adaylık başvuruları, saat 00.00 itibarıyla sona erdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Meclis Başkanı adayı oldu.
TBMM İçtüzüğüne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor.
İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yıldı. Ancak anayasa değişikliğiyle genel seçimlerin süresi 4 yıla indirildiğinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM başkanının görev süresi 3 değil, 2 yıl olacak.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.
İlk 2 oylamada üye tamsayısının 3'te 2 (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.
Üçüncü turda seçilmesi bekleniyor
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.
Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün gerçekleştirilecek.