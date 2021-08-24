TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Yardım Tırlarını Uğurladı
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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Yardım Tırlarını Uğurladı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Yardım Tırlarını Uğurladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Batı Karadeniz illerimizde meydana gelen sel afetleri sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yardım kampanyası başlatılmıştır.

Batı Karadeniz illerimizde meydana gelen sel afetleri sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yardım kampanyası başlatılmıştır.

Bu kapsamda İlimizde toplanan içerisinde 1279 Gıda paketi, 109 Koli Hijyen paketi, 1184 Adet su Muhtelif gıda ve İhtiyaç malzemeleri ile yüklenen 3 tır TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın katılımlarıyla dualar eşliğinde Kastamonu'ya uğurlandı.

Uğurlamada konuşan TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop; "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatılan bu kampanya kapsamında AFAD'ın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen yardım kampanyaları devam ediyor. Bu tırlar ihtiyaç olan afet bölgesine gönderilecek. Yapılan yardımlar bundan ibaret değil, çalışmalar devam ediyor. Yardım malzemeleri toplandıkça afet bölgelerine iletilecek. Hayırlı olsun, kazasız belasız ihtiyaç duyulan yerlere ulaşsın. Başta Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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