TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü Programına Katıldı
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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü Programına Katıldı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü Programına Katıldı
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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Mezunlar Günü programına katıldı.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Mezunlar Günü programına katıldı.

Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından Okul Müdürü Yunus Oruç bir konuşma yaptı.

Sonrasında konuşan Meclis Başkanı Şentop; "İmam Hatip Liseleri dünyada örneği olmayan bir eğitim serüvenidir. Aslında çok pratik ihtiyaçlardan ortaya çıkıyor. Din görevlisi yetiştirmek için ortaya çıkıyor. Toplumumuzda çok temel bazı dini ihtiyaçların görülmesinde de sıkıntılar yaşanmaya başlayınca insanlarımızın arayışı oluyor. İlk çıkış noktası böyle ama sadece bundan ibaret değil. İmam Hatip Liseleri'nin fonksiyonu sadece din görevlisi yetiştirmek değil. Bu Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da var. Hem mesleğe hem de yükseköğrenime hazırlayan okullar olarak ifade ediliyor. Ayrıca Anayasa'da 2 tür din eğitimi-öğretimi var. Birisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimi, bu zorunlu bütün okullarda. Temel dini bilgiler öğretmek için oluşturulmuştur. Din eğitimi-öğretimi ile ilgili ikinci önemli husus; kişinin arzusuna talebine bağlı, bu da Anayasa'da hüküm olarak var. İmam Hatip Liseleri esasen böyle bir talebin üzerine yani sadece imam-hatip olsun diye değil, dinini öğrenmiş tahsilli insan olsun diye düşündükleri bir yöntem. İmam Hatip Liseleri doğal bir akış, talep içerisinde ortaya çıkmış, daha sonra da Milletin desteğiyle, arzusuyla güçlenmiş okullar.

Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nin 54. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Nice 50. 100. yıllara idealler, hedefler içerisinde yürüyeceğiz. İmam Hatip Liseleri'nin kurulmasında, bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara Cenab-ı Hak'tan sıhhat ve afiyet diliyorum. Bu İmam Hatip Lisesi'nin kuruluşunda emeği geçmiş herkese teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, müdürlerimize, yaptırma yaşatma derneğinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Ardından Meclis Başkanı Şentop, okul bahçesinde gezerek okul mezunlarıyla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü Programına Katıldı - Haberler
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