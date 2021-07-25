TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Gazetecilerle Halı Saha Maçı Yaptı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Çorlu ilçemizde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle Protokol Üyeleri ile Çorlu'da görev yapan gazeteciler arasında organize edilen futbol maçına katıldı.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Çorlu ilçemizde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle Protokol Üyeleri ile Çorlu'da görev yapan gazeteciler arasında organize edilen futbol maçına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un 3 gol kaydetmeyi başardığı karşılaşmayı Protokol Üyeleri 9 - 3'lük skorla kazandı.

Maç öncesi ve sonrasında hem karşılaşmayı izlemeye gelenlerle hem de gazetecilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet eden TBMM Başkanı Şentop, kazananın dostluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: Habermetre