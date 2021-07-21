TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Bekçimizin Tedavi Gördüğü Hastaneyi Ziyaret Etti
TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Fırat Doğan'ın tedavi gördüğü Tekirdağ Dr.
TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Fırat Doğan'ın tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldılar.
TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım'a, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve il protokolü eşlik etti.
Kaynak: Habermetre