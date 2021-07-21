TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım İl Jandarma Komutanlığı'nda Görevli Personelle Bayramlaştı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda İl Jandarma Komutanlığında görevli personelle ve İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini ifa etmekte olan erlerle bayramlaştı.