TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Cenaze Töreni'ne Katıldı
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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Cenaze Töreni'ne Katıldı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Cenaze Töreni'ne Katıldı
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Bayramlaşma ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere ilimize gelen TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, tedavi gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde dün gece yaşamını yitiren 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Orta Cami'de düzenlenen...

Bayramlaşma ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere ilimize gelen TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, tedavi gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde dün gece yaşamını yitiren 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Orta Cami'de düzenlenen Cenaze Törenine katıldı.

Meclis Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım, merhuma Allah'tan rahmet aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Cenaze Töreni'ne Katıldı - Haberler
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