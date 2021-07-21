TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Cenaze Töreni'ne Katıldı

Bayramlaşma ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere ilimize gelen TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, tedavi gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde dün gece yaşamını yitiren 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy'un Orta Cami'de düzenlenen...