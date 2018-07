TBMM Başkanı Yıldırım, Yeni Görevinden Sonra İlk Kez İzmir'de

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni görevinden sonra ilk kez İzmir'de

İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni görevinin ardından ilk kez geldiği ve coşkuyla karşılandığı İzmir'de vatandaşlara hitap ederek, "İzmir bizi her zaman bağrına bastı. İzmir bizi milletvekili yaptı yetmedi bakan yaptı yetmedi başbakan yaptı şimdi de gazi meclisin başkanı yaptınız. Teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk kez İzmir'i ziyaret eden Binali Yıldırım, büyük bir coşkuyla karşılandı. Saat 9.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen Başbakan Binali Yıldırım, alanı dolduran vatandaşlara hitap etti.

'Güzel İzmir'in güzel insanları' diye sözlerine başlayan Yıldırım, "Yine birlikteyiz bir aradayız. İzmir bizi her zaman bağrına bastı. İzmir bizi milletvekili yaptı yetmedi bakan yaptı yetmedi başbakan yaptı şimdi de gazi meclisin başkanı yaptınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun var olun değerli hemşerilerim. Biz her ne kadar Ankara'da olsak da gönlümüz, gözümüz kulağımız hep İzmir'de hep sizlerle beraber. İzmir ilklerin şehridir. İzmir huzurun, kardeşliğin şehridir. Demokrasinin, kuruluşun şehridir. Bugüne kadar İzmir'e nasıl gözbebeğimiz gibi baktıysak bundan sonra da milletvekili arkadaşlarımla beraber bütün şehirlerimizde olduğu gibi hizmet etmeye, geleceğe yürümeye inşallah kararlıyız. Sizlerin muhabbetini, sevgisini bu güne kadar karşılıksız bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız"dedi.

"600 milletvekiliyle var gücümüzle çalışacağız"

24 Haziran'da seçimlerinin ayrı bir önemi olduğuna işarete eden Yıldırım, "Bu seçim diğer seçimlerden diğer seçimlerden farklıydı. Bu seçimin özelliği 95 yıllık parlamenter sistemi değiştiren ve başkanlık sistemini hayata geçiren bir sistemdir. Ben özellikle milletin adamı, cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçtiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Karşıyaka 'Kaf Sin Kaf' şimdi tam değil mi? Sizin bu desteğinizi bu güzel şehre sorumluluğumuz daha da artıyor. İnşallah milletvekili arkadaşlarımızla beraber İzmir için, İzmirlilerin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üstlenmiş olduğumuz TBMM başkanlığının yeni sistemde gazi meclisin daha da güçlenmesi, yasama ve denetlemeyi daha etkin yapası için 600 milletvekilimizle yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemenin yapılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki subay adaylarının mezuniyet törenine geçti.