TBMM Başkanı Yıldırım, Xi'an Büyük Cami'ni Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Çin'de Xi'an Büyük Cami'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'in Xi'an kentinde yer alan Güney Kapısı Surları ve Xi'an Büyük Camii'ni ziyaret etti. İlk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarını da ziyaret eden Yıldırım, Qin Terracotta Savaşçıları ve Atlar Müzesi'ni gezerek anı defterini imzaladı. - PEKİN