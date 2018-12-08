TBMM Başkanı Yıldırım ve Mevkidaşları Ruhani Tarafından Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran'da, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla birlikte Ruhani tarafından kabul edildi. - TAHRAN