TBMM Başkanı Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezi'ni Ziyaret Etti

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezi'ni ziyaret etti.

İtfaiye yeleği giyen Yıldırım çalışanlarla sohbet etmesinin ardından telsizden anons çekerek itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Bizlerin huzur ve güvenliği için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle büyük itfaiye ailesinin bütün fertlerinin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Yeni yılın önce bize huzur güven sağlık sıhhat getirmesini diliyorum. Yani yılın ülkemize gönül coğrafyamıza etrafımızda devam eden iç savaşların son bulmasına vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyor. Hepinizi bu akşamda sevgiyle saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Yıldırım konuşmasının ardından telsizden anons çekerek tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutladı. Yıldırım, "Görevlerinizde üstün başarılar diliyoruz. Biz şuanda Ümraniye istasyonundayız. Buradan bütün teşkilatın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ailenize sevdiklerinize uğurlar getirmesini diliyorum. İstanbul'da da yeni yılın herhangi bir yangınsız herhangi bir kaza olmadan idrak etmemezi mevlamdan niyaz ediyorum iyi varsınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA