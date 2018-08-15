TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize Asimetrik Bir Saldırı Var

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisine karşı asimetrik saldırı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Akıncı'yı ziyaretinde, Türkiye ekonomisine karşı asimetrik saldırı olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkemizin içinde bulunduğu bazı zor küresel ataklarla karşı karşıyayız. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm siyasi partiler birlikte, ülkemize yönelik saldırı karşısında kararlı duruşunu sergiliyor. TBMM olarak da biz bundan büyük bir memmuniyet duyuyoruz" dedi.

'SADECE TÜRKİYE'YE OPERASYON DEĞİL'

"Hükümetimiz bu asimetrik saldırı karşısında gerekli tüm önlemleri aldı, almaya devam ediyor" diye sözlerini sürdüren Yıldırım, "Bu ekonomik saldırının küresel bir boyutu da var. Türkiye milli parası üzerine yapılan bu hamle, Japonya'dan İspanya'ya kadar bütün ekonomileri sarstı" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Dolayısıyla bunu sadece Türkiye üzerinde bir operasyon olarak düşünmek eksik olur, yanlış olur" diye konuştu.

RUMLARA UYARI

Kıbrıs konusunda da açıklamalar yapan Yıldırım, "Türkiye'de ne varsa KKTC'de de o olacak. Hiçbir konuda KKTC'yi ayrı görmüyoruz. Tasamız da bir geleceğimiz de bir" dedi. Kıbrıs'ta geçen yıl çözüm fırsatının değerlendirilemediğine dikkat çeken Yıldırım, "Güney Kıbrıs tarafının önce çözüme zihnen hazır olması gerekir, önce çözüme inanması lazım" dedi.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşit haklarının gözardı edilemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, Rum yönetimine de, "Çözüm olmadan da Ada'nın denizde karada ortak menfaatleri tek taraflı olarak hayata geçirilmesi de ayrı bir anlaşmazlık kaynağı olacaktır" uyarısı yaptı.

AKINCI'DAN YILDIRIM'A ÖVGÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ise Binali Yıldırım'ın hoşgörülü liderliği altında TBMM'de farklı siyasi partilerin ortak akılda buluşacağına inandığını belirtti. "İçinden geçilmekte olan sıkıntılı dönemde; hem ekonomik hem de ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" diye devam eden Akıncı, "Çıkış yolunu mutlaka bulacağız. Ortak kederde de sıkıntıda da ortaklaşacağız. Dayanışmamız önemli" dedi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

"Bazı güçler binlerce kilometre öteden buraları karıştırmaya çalışıyorlar" ifadesini kullanan Akıncı, bölgede Türkiye ve KKTC'nin dışında bölgesel bir işbirliğinin de yapılması gerektiğini söyledi. Rumlara, "Denizdeki zenginlikler her iki topluma da yeterli" diye seslenen KKTC Lideri, "Akıl yolunda buluşursak hep birlikte kaynaklardan faydalanırız" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yakınlığının da önemli olduğunu belirten Akıncı, "AB, Türkiye'yi dışlayıcı durumu bir kenara bırakmalı" diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, temaslarının ardından bu akşam KKTC'den ayrılacağı belirtildi.

- Lefkoşa