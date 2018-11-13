TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye-Belarus İlişkilerinde 1 Milyar Dolar Ticaret Hedefimizin...
TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz"ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi havaalanında basın mensuplarına açıklamlarda bulundu.
TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi havaalanında basın mensuplarına açıklamlarda bulundu.