TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye-Belarus İlişkilerinde 1 Milyar Dolar Ticaret Hedefimizin...
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TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye-Belarus İlişkilerinde 1 Milyar Dolar Ticaret Hedefimizin...

TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz"ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi havaalanında basın mensuplarına açıklamlarda bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım: "Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi havaalanında basın mensuplarına açıklamlarda bulundu.

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