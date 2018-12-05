TBMM Başkanı Yıldırım, Şensi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu ile Görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şensi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Heping ile görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin'de, Çin medeniyetinin kurulduğu Şensi eyaletine geldi. Yıldırım, Çin'in eski başkenti Xi'an'da Şensi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Heping ile bir araya geldi. - PEKİN