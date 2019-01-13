TBMM Başkanı Yıldırım, sabah namazı sonrası cemaatle kahvaltı yaptı

İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te bulunan Amine Hatun Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra cemaatle kahvaltı yaptı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sabah namazını Pendik Amine Hatun Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bol bol sohbet eden Yıldırım, çocuklara özel ilgi gösterdi. Yıldırım, daha sonra caminin külliyesinde vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Binali Yıldırım'a Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de eşlik etti. Yıldırım, cami dışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA