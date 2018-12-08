TBMM Başkanı Yıldırım, Ruhani ile Görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.
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Görüşmeden görüntü - Karabağ