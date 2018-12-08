TBMM Başkanı Yıldırım, Ruhani ile Görüştü
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TBMM Başkanı Yıldırım, Ruhani ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Ruhani ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü - Karabağ

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