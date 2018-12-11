TBMM Başkanı Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Şehit Edilmesine İlişkin Konuştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin, "Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi maalesef bir polis memurunun saldırması sonrası hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum" dedi.