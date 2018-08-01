TBMM Başkanı Yıldırım, Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu Üyelerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu Üyelerini Kabul Etti

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve komisyon üyelerini kabulü TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve komisyon üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu Üyelerini Kabul Etti

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve komisyon üyelerini kabulü TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve komisyon üyelerini kabul etti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et