TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akar ve Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile tokalaşması

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ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'deki makamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ı kabul etti.