TBMM Başkanı Yıldırım: "Millet İradesinin Tecelli Ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Çatısı...

TBMM Başkanı Yıldırım: "Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tamdır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, "Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tamdır" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine Başkanlık etti. Yıldırım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında görüştüğünü belirterek, Genel Kurul'da 10 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2019 bütçesini görüşmeye başladığını hatırlattı. Yıldırım, "Bugün yapacağımız kapanış görüşmeleri sonrasında bütçemizi Genel kurul onaylına sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, TBMM açıldığı günden beri milletin geleceğini ilgilendiren kanun ve karalara imza attığını söyleyerek, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı meselelerin yegane çözüm yeri olmuştur. Bildiğiniz gibi Türkiye çok partili hayata 21 Temmuz 1946 yılında yapılan seçimlerle geçmiştir. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimler ise siyasi tarihimizde dönüm noktası olmuştur. 14 Mayıs 1950'den 24 Haziran 2018'e kadar geçen 68 yıllık süreçte Türkiye Parlamenter sistem ile bugünlere gelmiştir. 24 Haziran seçimleriyle 16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği gereğince yönetim sistemimiz değişmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, milletvekili olarak asli görevlerinin Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacak karaları almak olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye Büyük millet meclisi Parlamenter diplomasi konusundaki etkinliğinin arttırılması da şüphesiz önemli hale gelmiştir. Antalya, İzmir ve İstanbul olmak üzere üç ayrı uluslar arası toplantıya ev sahipliği yaptık. Antalya'da 42 ülkenin katıldığı Avrasya Parlamenterler Asamblesi'ni, İzmir'de TÜRKPA Genel Kurulu'na, İstanbul'da Asya Parlamenterler Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek, buralarda ülkemizi ve Meclisimizi en iyi şekilde temsil etme gayretinde bulunduk. Bu toplantılarda özellikle bölgesel ticarette uygulanan tek taraflı kısıtlamalar, bazı ülkelerin yerel para birimlerini silah olarak kullanmalarını, terörizm, işsizlik, altyapı yetersizliği, toplam gelirin dünyada adaletsiz dağılımı, göç, mülteci konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. İran, Rusya, Pakistan, Afganistan ile birlikte bölgesel terörle mücadele konusunda güvenlik toplantısı yaptık. Hedefimiz Türkiye'yi dünya devletlerinin itibarlı bir üyesi haline getirmektir. Genel kurulumuzdaki bütün milletvekilleri aynı niyet ve gayret içinde olduklarına inanıyorum, iktidar ve muhalefet partilerimize mensup Sayın milletvekillerinin bu kürsüden dile getirdikleri görüş ve önerileri aziz milletimiz tarafından büyük bir ilgi ile izlenmektedir. Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tamdır" dedi.

Yıldırım, konuşmacı listesini okudu.

Kaynak: İHA