TBMM Başkanı Yıldırım: "(Meclis İç Tüzüğü değişikliği) Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla, uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir."