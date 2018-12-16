TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a Gitti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yapacağımız görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkileri bölgesel ve uluslararası konularda ele alma fırsatı bulacağız. Meclis Başkanı ve Başbakan ile görüşme imkanımız olacak" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Ulusal Meclis Başkanının davetine icabetle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Ziyaret kapsamında vekiller Barış Karadeniz, Cemil Yaman, Erkan Haberal ile Dursun Aktaş da heyette yer aldı. Yıldırım, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanında basın açıklamasında buldu.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 95'inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Yıldırım, "Tarihten kültüre, bilimden sanata, eğitime tarımdan mimariye kadar her alanda Macaristan ile ilişkilerimiz mevcut. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ayrıca NATO ortaklığı çerçevesinde de gelişmeye devam ediyor. 2013 yılında Yüksel Düzeyli Stratejik İşbirliği 3. Toplantısını başbakanlığım döneminde geçen yıl Ankara'da gerçekleştirmiştik. Dost ülke Macaristan Türkiye'nin AB üyeliğine de güçlü destek veren ülkelerin başında gelmektedir Bu sebeple bu desteklerinden dolayı Macaristan hükümetine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Ekim ayında Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Yıldırım, ziyarette ilişkilerin daha ileriye götürülmesine karar verildiğini belirtti. Yıldırım, TBMM'yi temsilen gerçekleştirilen ziyaretin ilişkilerin daha ileri aşamaya taşınmasını temenni ederek, "Yapacağımız görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkileri bölgesel ve uluslararası konularda ele alma fırsatı bulacağız. Meclis Başkanı ve Başbakan ile görüşme imkanımız olacak. Bir günlük ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Bu ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA