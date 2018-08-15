- TBMM Başkanı Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü

LEFKOŞA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Lefkoşa temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım KKTC'deki temaslarını sürdürüyor. Başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve sonrasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşen Yıldırım, Başbakanlık binasında KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyetinin Meclis Başkanı olarak geleneklerimize uygun bir şekilde ilk yurt dışı ziyaretimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne beraberimdeki başkanlık divanı üyesi arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adeta evimizde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.