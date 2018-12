TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan'da Basın Toplantısı Düzenledi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Kırgızistan'da, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, iki ülkede çalışan vatandaşların sosyal güvenlik haklarının korunması için bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım resmi temaslarda bulunmak için Kırgızistan'a geldi. Yıldırım ve Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile heyetler arası toplantı düzenledi. Görüşme hakkında konuşan Yıldırım, "Bugün sayın meclis başkanıyla heyetlerimizle beraber çok verimli çok güzel bir görüş gerçekleştirdik. Türkiye-Kırgızistan arasındaki her meseleyi tek tek ele aldık değerlendirdik. Eylül ayında Cumhurbaşkanlarımız arasında yapılan stratejik yüksek düzeyli toplantıda kararlar çerçevesinde, ticaret hacmimizin 1 milyar dolara çıkarılması için atılması gereken adımlar nedir bunları değerlendirdik. Kırgızistan'ın kalkınması için Kırgız halkının refahı için Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Memleketimizde Kırgız kardeşlerimiz var. 30 binin üzerinde çalışıyorlar. Bu kardeşlerimiz sosyal güvenlik haklarının korunması için yapılmış bir anlaşma var. Aynı şekilde Kırgızistan'da iş yapan Türk vatandaşlarının da sosyal hakları için bir anlaşma var. Az önce Sayın Başkan müjdeyi verdi, bu anlaşma Keneş'te (Meclis Konseyi) geçmiş. Aynı anlaşmayı TBMM'de geçmesi için çalışmayı yapacağız. Böylece her iki ülkede çalışan vatandaşların hak kaybının önüne geçilmiş olacak" dedi.

İkili ilişkilere değinen Yıldırım, "Kırgızistan'la aramızda hiç sorun kalmasını istemiyoruz. İlişkilerimize zarar veren her türlü faaliyetlere karşı birlikte çalışacağız, yakın işbirliği yapacağız. Önümüzde çok önemli konular var, gündemler var. Hep müspet olumlu gündeme odaklanarak inşallah çok güzel günler, çok güzel gelecek her iki ülke arasında sağalmak için gayretimizi arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Meclisler arasında da yapmamız gereken önemli çalışmalar var. Özellikle iki ülkenin dostluk grupları karşılıklı ziyaretler yapmak suretiyle meclisten meclise tecrübe paylaşımı parlamenter diplomasiyi etkin bir şekilde kullanmak için her türlü gayreti gösterecekler" diye konuştu. - BİŞKEK